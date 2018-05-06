تنظم أمانة منطقة الجوف يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء) القادمين، ورشة عمل بعنوان «مستقبل المدن السعودية»، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمستوطنات البشرية بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، أن الهدف من الورشة هو وضع رؤية متكاملة لكل مدينة من مدن المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020، بمشاركة الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لمدينة سكاكا كمرحلة أولى، مؤكدا أن الأمانة لديها توجه واضح في إشراك جميع فئات المجتمع في هذه الورشة، وذلك لتحقيق التكامل والوصول إلى رؤية واضحة ومتكاملة.وتناقش الورشة من ضمن محاورها أولويات الشباب والمرأة في المدن، وذلك لتحقيق رؤية أفضل لتطلعاتهم.من جهته، بين مدير مكتب تحقيق الأهداف في الأمانة المهندس محمد البراهيم، أنه من ضمن الأهداف التي تعمل عليها الورشة رصد أهم القضايا ونتائج الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن، والتي قام بها برنامج «الموئل»، والخاصة بمدينة سكاكا «كمرحلة أولى»، أيضا مناقشة رؤية المدينة والاتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة للمدينة، تشمل الجوانب وكذلك التوصيات والبرامج المقترحة.وأكد المهندس البراهيم تضمن الورشة في يومها الأول الافتتاح وعرض أهم الدراسات السابقة، وشرح الغرض من الورشة لكافة الشرائح من الجنسين، وفي يومها الثاني تتضمن عقد أربع جلسات عمل إحداها خاصة بالنساء تحت عنوان "المرأة والمدينة".وأشار إلى أنه تم تجهيز المركز بما يضمن خصوصية المشاركين، مقدماً شكره لأمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي، على متابعته وتوجيهاته المستمرة ودعمه غير المحدود لعقد هذه الورشة، مثنياً على جهود الجهات الحكومية لتفاعلهم مع الورشة.