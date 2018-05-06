دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى تخصيص جزء صغير من مساعداتها الإنسانية لتقديمها من خلال الأمانة العامة للمنظمة، بما يتماشى مع قرارات وزراء الخارجية، كما دعاها ومؤسساتها الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التابعة لها إلى مساعدة الأمانة العامة للمنظمة في جهودها الإنسانية.وأعرب الدكتور العثيمين عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا وكل الدول الأعضاء لجهودهم السخية في تخفيف معاناة الأمة الإسلامية.وخاطب الأمين العام جلسة شحذ الأفكار حول التحديات الإنسانية التي تواجهها بلدان المنظمة، بما في ذلك ما يتعلق بالروهينغا، التي نظمتها إدارة الشؤون الثقافية والأسرة والإنسانية بالتعاون مع وزارة الخارجية ببنغلاديش على هامش الدورة الـ45 لمجلس وزراء الخارجية الإسلامي في دكّا.وافتتح وزير خارجية جمهورية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي، الجلسة مؤكداً حرص بلاده على متابعة الأوضاع الإنسانية لأقلية الروهينغا، وسط معاناة كبيرة تعاني منها الأقلية.من جانبه، حثّ العثيمين حكومة ميانمار على التعاون مع بنغلاديش للسماح للاجئي الروهينغا بعودة آمنة وكريمة، ومنحهم كامل حقوق المواطنة التي جردوا منها منذ عام 1982.وقال الأمين العام: إن الواقع يفرض على الدول الأعضاء أن تتصدى لتداعيات الأزمات الإنسانية من جانب، والعمل على معالجة أسبابها الجذرية من جانب آخر، مشدداً على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام إلى مكتب المنظمة للتنمية والمساعدات الإنسانية في النيجر الذي تم تحويله إلى مكتب إقليمي في أعقاب قرار مؤتمر وزراء الخارجية في أبيدجان عام 2017، لتلبية حاجات البلدان المشاطئة لبحيرة تشاد وبلدان الساحل بشكل عام.ووجه الأمين العام نداء لدعم بنغلاديش في جهودها الإنسانية لتتمكن من التغلب في هذه المرحلة الحرجة التي أبانت عن مأساة غير مسبوقة على حدودها.وكانت إدارة الشؤون الإعلامية بالمنظمة قد عرضت فيلما وثائقيا عن أوضاع المهجّرين من أقلية الروهينغا في مخيمات أقيمت بمحاذاة الحدود بين بنغلاديش وميانمار، وتلك القريبة من كوكس بازار، حيث تضمن الفيلم مقاطع لتصريحات للأمين العام ووزير الخارجية البنغلاديشي، وشهادات من واقع الحدث.