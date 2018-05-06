وقعت الهيئة العامة للثقافة، اليوم (الأحد)، بالعاصمة الطاجيكة دوشنبه، برنامجاً تنفيذياً مع وزارة الثقافة بجمهورية طاجيكستان، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والأدبية والفنية.ووقع الاتفاقية على هامش الأيام الثقافية السعودية بطاجيكستان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد، ووزير الثقافة بجمهورية طاجيكستان شمس الدين زاده، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.ويأتي البرنامج التنفيذي عطفاً على الاتفاقية التي وقعت بين البلدين بتاريخ 2003/5/21 التي تشمل عدداً من أوجه التعاون.وعبر وزير الثقافة بجمهورية طاجيكستان، عن سعادته باستضافة الأيام الثقافية السعودية بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، وبتوقيع هذه الاتفاقية مع المملكة لدعم العلاقات الثقافية بين البلدين، وإتاحة الفرصة لشعب طاجيكستان للاطلاع أكثر على الثقافة والحضارة العريقة للمملكة أرض الحرمين الشريفين، وكذلك لتعريف الشعب السعودي بالحضارة الطاجيكية والآثار الإسلامية بطاجيكستان.من جانبه، أوضح المهندس المزيد، أن البرنامج التنفيذي يتضمن تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين من خلال المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات والحوارات الثقافية التي تعقد في البلدين، وتبادل الخبرات في المجال الثقافي، والمشاركة في المناسبات الفنية، إضافة إلى إقامة برامج تدريبية وورش عمل لتطوير الفنون، وإقامة معارض فنون تشكيلية، وورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير المسرح والسينما.وأكد المزيد، حرص الهيئة العامة للثقافة على التواصل الثقافي ومد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لتوطيد أواصر العلاقات والصداقة والتقارب مع مختلف شعوب العالم، لإبراز الهوية الثقافية وقيم المجتمع السعودي للعالم، وتقديم الصورة الحقيقية للحراك الثقافي والفني في المملكة وتقدمها الحضاري وإسهاماتها الفاعلة في تطوير حركة الفكر والإبداع والثقافة والفنون بأنواعها المختلفة، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتوجهات حكومتنا الرشيدة.