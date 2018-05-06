أعلن السناتور الجمهوري جون ماكين الذي يصارع سرطان الدماغ أنه لا يريد أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جنازته، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أمس (السبت).وذكرت «نيويورك تايمز» و«إن بي سي نيوز» نقلاً عن مقربين من ماكين أن سناتور أريزونا البالغ من العمر 81 عاما الذي تربطه علاقات متوترة مع ترمب، أبدى رغبته بأن يمثل نائب الرئيس مايك بنس البيت الأبيض خلال تشييعه.ويعبر ماكين كذلك في كتاب جديد وشريط وثائقي عن ندمه لأنه لم يرشح السناتور السابق جوزف ليبرمان نائباً له عندما خاض السباق للرئاسة في 2008 أمام باراك أوباما واختار سارة بايلين الشعبوية عوضاً عنه، وفق «التايمز».ويصارع ماكين ورماً خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من سنة وعاد للتو إلى أريزونا بعد جراحة في الأمعاء.وشهدت العلاقة بين ماكين وترمب توتراً لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية في 2016 عندما قال الرئيس إن ماكين الذي ظل أسير حرب في فيتنام لسنوات ليس بطل حرب لأنه أسر.والصيف الماضي غضب ترمب عندما رفض ماكين تأييد قانون جديد يقضي بالغاء نظام «أوباماكير» للرعاية الصحية.