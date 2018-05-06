تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس برقية شكر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، معرباً عن سروره بما شاهده في مبادرة «ملتقى ميثاق» التي أطلقتها الرئاسة ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة؟».وقد عبر الرئيس العام عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على متابعته الدائمة لأعمال الرئاسة التي تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.