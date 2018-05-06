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صور

صور

استقبلت قاعات المدارس صباح اليوم (الأحد)، أكثر من 260 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي تستمر على مدى أسبوعين، وسط استعداد مكثف من جميع إدارات المدارس (بنين وبنات)، وتم تجهيز قاعات الاختبارات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.بدوره أكد مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي أنه تم اعتماد خطة تنظيمية خاصة لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً، سواء على مستوى الإدارة، أو مكاتب التعليم، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي، مشدداً على المدارس بضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي.ودعا الثقفي الطلاب والطالبات بمناسبة بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، إلى أخذ الوقت الكافي للإجابة، والتوجه إلى منازلهم فور الانتهاء من أداء الاختبارات والاهتمام بالتغذية الصحية والراحة وعدم السهر، كما دعا أولياء أمورهم إلى أهمية متابعة أبنائهم أثناء توجههم للمدارس في الصباح الباكر، والتأكد من عودتهم لمنازلهم بعد فراغهم من أداء الاختبارات مباشرة لكي لا يكونوا عرضة للمخاطر.