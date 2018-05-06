أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قراراً بتعيين سمر صالح، ملحقاً تجارياً في الملحقية التجارية السعودية في العاصمة اليابانية (طوكيو)؛ لتكون أول امرأه تتولى منصب ملحق تجاري في تاريخ الوزارة.وتأتي هذه الخطوة ضمن منهجية الوزارة في تمكين المرأة. وحصلت سمر على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة سيتي في لندن، وأنهت برنامج القيادات التنفيذية من جامعة هارفارد الأمريكية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام تخصص الدراسات الدولية والحكومية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية الأخرى.وبدأت مسيرتها العملية في القطاع المالي، وتتحدث اللغتين الإنجليزية والإيطالية بطلاقة.وعملت سمر -قبل تعيينها ملحقاً تجارياً- مسؤولة بالملحقية التجارية السعودية في إيطاليا عن تنمية التبادل التجاري، وتنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات.وأنيط لها العديد من المهمات، منها التنسيق مع الجهات الحكومية السعودية والإيطالية ذات العلاقة بترويج الصادرات غير النفطية، وفقاً للخطة التنفيذية في وكالة التجارة الخارجية للملحقيات والمرتبطة برؤية 2030، إضافة إلى بناء العلاقات الإستراتيجية مع أصحاب الأعمال الرائدين في إيطاليا، والمساهمة في فتح السوق الإيطالية للمنتجات السعودية عبر مبادرة «صنع في السعودية».