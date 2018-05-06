أكد مسؤول بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) متعب الوادعي أن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، الذي ينفذه الصندوق يعد واحدا من آليات استقطاب فئة المنقطعين عن العمل لفترة تزيد على 6 أشهر لدى أصحاب العمل من الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وكذلك طالبي العمل من حملة شهادات البكالوريوس وما فوقها.وأوضح في محاضرة تعريفية عن البرنامج عقدت أخيرا بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن البرنامج يهدف لرفع مهارات خريجي الجامعات المحلية والأجنبية، وتزويدهم بالخبرة العملية عبر توفير فرص التدريب على رأس العمل، ومساعدة الباحثين عن عمل والمحتاجين؛ لصقل أو تحديث مهاراتهم للوصول إلى الفرص التدريبية الملائمة، ودعم الخريجين السعوديين من خلال التدريب في الشركات المتميزة التي قد تسهم في توظيفهم، وإتاحة الفرصة للشركات للتعرف على الكوادر الوطنية وتجربتها دون تكلفة خلال الفترة التدريبية، وبالتالي إيصال الشركات لشريحة كبيرة من الباحثين عن عمل بأقل جهد من خلال المنصة الإلكترونية، ورفع معدلات توظيف السعوديين ضمن الداخلين إلى سوق العمل.وقال الوادعي: «البرنامج يدمج قدرات صندوق الموارد البشرية (هدف) مع مخزون الخبرة في شركات القطاع الخاص؛ من أجل تهيئة جيل جديد من العاملين السعوديين في برنامج تدريبي يقدم فرصا واعدة للجميع للمتدرب، وشركات القطاع الخاص وللوطن عموما».ولفت إلى أن الشركات أو الجهات المشاركة في تدريب الكوادر السعودية ضمن برنامج «تمهير» تحظى بميزات عدة أبرزها سد حاجاتها من العاملين من خلال الوصول إلى قواعد بيانات واسعة عن العمالة، مع إمكان تجربة الموظف لمدة تصل إلى 6 أشهر دون تكلفة، فضلا عن أن برنامج تمهير يتيح للشركات فرصة للإسهام في مبادرة وطنية وأداء مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن.وحول آلية عمل البرنامج، أضاف الوادعي: «تسير الآلية وفق خطوات عدة؛ تبدأ الأولى بأن يعرض صاحب العمل الفرص التدريبية المتوافرة في منشأته على بوابة العمل الوطنية (طاقات) ضمن برنامج تمهير، ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي تقدم الباحث عن العمل للفرص التدريبية الملائمة له، وبعدها الخطوة الثالثة وهي التحقق من صحة بيانات المتقدم واستيفاء ملفه للشروط الأساسية للالتحاق بالبرنامج، ثم في الخطوة الرابعة يختار صاحب العمل أنسب المرشحين للالتحاق بالتدريب في المنشأة، وبعدها في الخطوة الخامسة يستكمل المتدرب المتطلبات من خلال منصبة «دروب» يجتاز برامج تدريبية عن بعد تعده لبدء التدريب على رأس العمل، وبعدها يباشر المتدرب مهماته في المنشأة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، حسب ما تحدده الفرصة التدريبية».واشار إلى أن (هدف) يدفع مكافأة شهرية للمتدرب وقدرها 3000 ريال شهريا، إضافة إلى تأمين المتدرب ضد الأخطار المهنية طوال فترة التدريب.