تكشف شركة مطارات الدمام «داكو» خلال النسخة الـ18 من معرض المطارات بدبي -أكبر معرض سنوي للمطارات في العالم- الذي ينطلق غداً (الإثنين) في دبي، برعاية رئيس مجلس إدارة مطارات دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات أحمد آل مكتوم، ملامح المخطط الرئيسي الجديد للمطار الذي سينفذ على مراحل عديدة خلال الـ 30 عاماً القادمة، وفقاً لخطة إستراتيجية لتشغيل المطار والمرافق التابعة له.وستعلن الشركة توقيع اتفاقيتين مع شركتين عالميتين من أجل تطوير المطار، ومشروعات أخرى أطلقت في إطار برنامج تحديث البنية التحتية بمطار الملك فهد الدولي، الذي تعمل عليه شركة «داكو».وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «داكو» تركي الجعويني أنه منذ تأسيس شركة مطارات الدمام في عام 2017، تم العمل بشكل متواصل على العديد من الخطط التطويرية وبدأنا تنفيذها بالفعل.وتمثل مشاركة «داكو» في النسخة الـ 18 من معرض المطارات بدبي أول ظهور للشركة في فعالية لقطاع الطيران منذ تأسيسها في العام الماضي.وسيقام هذا الحدث في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 300 عارض يمثلون أكثر من 90 دولة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في قطاع الطيران والمطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.