صعدت أسعار النفط حوالى 2%، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من 3 أعوام، مع بقاء الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أمريكية جديدة محتملة على إيران.وقال متعاملون: «إن سوق النفط تلقى دعماً مع اقتراب مهلة تنتهي في الـ12 من مايو الجاري؛ لإعلان عقوبات أمريكية جديدة على إيران».وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70%، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل وتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4%.وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89%، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل، بعدما وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا على 1.5%.