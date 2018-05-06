أكدت أمانة القصيم أن حي الرابية في بريدة مخدوم بالإنارة الجدارية حالياً، مشيرة إلى أن سفلتة طرق الحي أدرجت ضمن خطة الصيانة للمشاريع القائمة ضمن مشروع صيانة شوارع وسط بريدة.وأوضحت الأمانة تعقيباً على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «عجلة التنمية تتعطل في رابية بريدة نصف قرن، في (9/6/1439)، أنه سيتم الدخول للحي وصيانة الشوارع بعد عمل الرفوعات المساحية والتأكد من عدم وجود تجمعات للمياه، لافتة إلى أنه جرى سفلتة 436400 متر مربع من الشوارع الداخلية في الحي.وكانت «عكاظ» نقلت معاناة سكان حي الرابية (شمال شرقي بريدة) من نقص حاد في المشاريع التنموية الأساسية، مثل تهالك الطرق وافتقادها للسفلتة والرصف والإنارة، فضلاً عن تكدس النفايات وانتشار المستنقعات في أروقته وتحولها إلى بؤر للأوبئة والحشرات والروائح، مطالبين أمانة القصيم بالالتفات إلى الحي ودعمه بالمشاريع التنموية الأساسية.