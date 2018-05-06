رأس محافظ القرى خالد العبيلان أمس الأول، الاجتماع الذي عقده المركز الإعلامي، بقاعة الاجتماعات في محافظة القرى.وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، تم التوصل إلى عدد من التوصيات من أهمها ضرورة عقد شراكات بين المركز الإعلامي بالمحافظة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وعقد دورات لأعضاء المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وأوضح مدير المركز الإعلامي بمحافظة القرى أحمد الزهراني، أن الاجتماع شهد حضور مسؤولي العلاقات والإعلام في الجهات الحكومية والأهلية واللجان بالمحافظة بهدف إيجاد حلقة وصل وتعاون بين المركز وتلك الجهات نحو إبراز جهود ومناشط فعاليات جهاتهم بشكل عام وخاصة خلال فترة الصيف لهذا العام.ذكر أن أول نتائج الاجتماع مبادرة لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى وبدعم من عدد من الداعمين بتقديم دورة بعنوان «مهارات الإعلام الجديد» يتم تنفيذها خلال الأسبوع المقبل، تستهدف جميع الإعلاميين بمنطقة الباحة بشكل عام.