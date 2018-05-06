بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في نوفمبر الماضي، هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى تحويل قصتهما إلى فيلم تلفزيوني، كتبت نسخته الأولى من السيناريو بعنوان (هاري وميغان.. إيه رويال رومانس)، متناولا في سياق درامي قصة التودد بين الخطيبين.وسيعرض الفيلم للمرة الأولى في 13 مايو القادم، في ختام أسبوع من البرامج الخاصة التي أعدتها الشبكة التلفزيونية قبل حفل الزفاف الملكي في إنجلترا 19 الشهر ذاته. بطولة الأسكتلندي موراي فريجر (هاري)، والأمريكية باريسا فيتز-هينيلي (ماركل). ويستند الفيلم إلى ما هو معروف عن تفاصيل العلاقة التي بدأت قبل عامين. بما فيها المرات التي ظهرا فيها سويا وتصريحات ماركل المعلنة في مدونتها الخاصة.ويتضمن الفيلم تصورا لأحداث أخرى مع عدد من أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، بينهم الأميرة الراحلة ديانا والأمير وليام وكيت ميدلتون زوجة وليام والأمير تشارلز والملكة إليزابيث. وجرى تصوير معظم المشاهد في مدينة تورنتو الكندية محل إقامة ماركل أثناء تصوير دورها في مسلسل «سوتس».