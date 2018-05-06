تحركات سريعة أجرتها الشركة المنتجة لمسلسل محمد هنيدي «أرض النفاق»، خلال الساعات الماضية لإنقاذ العمل المستبعد من العرض على شاشة «sbc» السعودية، واستبدال مشاهد إبراهيم عيسى بأخرى يؤديها هشام سليم، في محاولة لإثناء القناة السعودية عن قرارها.جاء ذلك بمجرد تصريح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان، أمس الأول، بمنع عرض أي منتج تلفزيوني يضم شخصيات تسيء للمملكة، حيث قال: «لن يظهر على قناة السعودية أو إذاعاتها أي شخص صرح أو لمح بالعداء للمملكة». في حين أكدت مصادر «عكاظ» أن عرض المسلسل في السباق الرمضاني على القناة السعودية سيكون مرهوناً باعتبارات أخرى، منها قدرة طاقم العمل على استبدال المشاهد بشكل عاجل، خصوصاً أن رمضان على الأبواب. فيما يعد المسلسل المقتبس من رواية الأديب يوسف السباعي، عودة لـ«هنيدي» بعد غياب 7 أعوام عن سباق الدراما الرمضانية.