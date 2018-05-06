قتل مسؤول التجنيد في الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة علي حمود جوله، مع العشرات من مسلحيه في معارك مع الجيش الوطني بمديرية كتاف جنوب شرقي صعدة، بحسب ما ذكر مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ» أمس (السبت).وأوضح المصدر أن الجيش الوطني أحكم سيطرته على عدد من المواقع في كتاف عقب معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في مديريتي كتاف وباقم.من جهة أخرى، سيطر الجيش الوطني أمس على عدد من المواقع المطلة على منطقة العريش بمديرية موزع غرب تعز، تقدم على إثرها صوب منطقة البرح غرب تعز.وأفاد مصدر عسكري بأن عملية تقدم الجيش الوطني صاحبها قصف مكثف ومركز على مواقع الميليشيات في مثلث الوازعية ومنطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة، ما أسفر عن مقتل 11 مسلحاً حوثياً وإصابة 8 آخرين.ويتزامن التقدم في جبهة الساحل الغربي لمحافظة تعز، مع تجدد المعارك العنيفة والقصف المركز لطائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي على مواقع الميليشيات شرق مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.من جهة ثانية، دكت مدفعية الجيش الوطني أمس مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصومعة وسط محافظة البيضاء. وذكرت مصادر في المقاومة أن القصف المدفعي دك موقع عقرامة الذي يتخذه الحوثيون معسكراً لميليشياتهم، وأضاف أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.