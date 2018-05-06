قطع يوفنتوس خطوة إضافية جديدة نحو لقب سابع على التوالي بفوزه على ضيفه بولونيا 3-1 أمس (السبت) في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما أكد ميلان هبوط ضيفه هيلاس فيرونا إلى الدرجة الثانية بفوزه عليه 4-1.على ملعبه اليانز ستاديوم في تورينو، جدد يوفنتوس فوزه على منافسه بعد أن هزمه ذهابا في عقر داره بثلاثية نظيفة، ولم يفوت بالتالي فرصة التقدم خطوة جديدة نحو لقب سابع على التوالي.ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة الى 91 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط على نابولي الذي بات مطالبا بالفوز على تورينو غدا (الأحد) ليؤجل تتويج فريق "السيدة العجوز" والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب الأول منذ 1990 والثالث في مسيرته بعد 1987.