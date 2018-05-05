أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان 5 فلسطينيين قتلوا في انفجار لم يعرف سببه وقع اليوم (السبت) داخل أحد المنازل في منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة.وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة «وصل 5 شهداء أشلاء و3 إصابات بجروح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وننتظر التعرف على أسماء الشهداء».وذكر شهود أن الـ5 قتلوا في انفجار وقع داخل منزل في منطقة الزوايدة، موضحين أن الانفجار كان قويا وشوهدت النيران تندلع في المنزل وهرعت إلى المكان طواقم الدفاع المدني لإطفاء الحريق. كما وصلت قوة من الشرطة التي تديرها حماس وباشرت التحقيق.