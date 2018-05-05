أعلن مهاجم برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، الدولي الاوروغوياني لويس سواريز أن الفريق الكاتالوني حسم صفقة التعاقد مع مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني الدولي الفرنسي انطوان غريزمان.وقال سواريز في مقابلة مع راديو "رينكون دي أوروغواي" أمس (الجمعة): "تعاقدهم (برشلونة) مع لاعبين من طينة غريزمان يجعلني فخورا، مثلما سبق لهم ضم (الفرنسي عثمان) ديمبيلي و(البرازيلي فيليبي) كوتينيو. إنهم لاعبون يقدمون الشيء الكثير، هو (غريزمان) في مستوى عال جدا منذ فترة طويلة ولا يزال يقاتل دائما من أجل الكرة".وتابع: "مرحبا به، لأنه لا يأتي لاخذ مركز أي شخص ولكن بطموح الرغبة في الفوز بأشياء مهمة مع أفضل فريق في العالم".ويخوض غريزمان (27 عاما) مع اتلتيكو مدريد المباراة النهائية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام مرسيليا الفرنسي في 16 مايو الحالي في مدينة ليون الفرنسية، قبل الإنضمام إلى صفوف المنتخب الفرنسي للاستعداد لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.