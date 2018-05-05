«واس» (عدن)أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً ونوعياً باتجاه مدينة صعده بعد مواجهات عنيفة مع المليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة كتاف شرقي المحافظة. وقال قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي، إن قوات اللواء شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا في مديرية كتاف حررت خلاله عدد من التباب الاستراتيجية. وأشار العميد القبلي، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية - 26 سبتمبر- ، إلى أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي مباشر من مقاتلات التحالف العربي، وأن المعارك أسفرت عن تكبد المليشيا خسائر بشرية عديدة وتدمير عدد كثير من الآليات القتالية التابعة لها. وأضاف إن المعارك ما تزال على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش رغم الحقول الواسعة من الألغام التي زرعتها المليشيا في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدمه.