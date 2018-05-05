أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً ‏ونوعياً باتجاه مدينة صعده بعد مواجهات عنيفة ‏مع المليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة كتاف ‏شرقي المحافظة.‏ وقال قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي، إن قوات اللواء شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ‏المليشيا في مديرية كتاف حررت خلاله عدد من ‏التباب الاستراتيجية.‏ وأشار العميد القبلي، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية - 26 سبتمبر- ‏، إلى أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي مباشر من ‏مقاتلات التحالف العربي، وأن المعارك أسفرت عن تكبد المليشيا خسائر ‏بشرية عديدة وتدمير عدد كثير من الآليات ‏القتالية التابعة لها.‏ وأضاف إن المعارك ما ‏تزال على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش ‏رغم الحقول الواسعة من الألغام التي زرعتها ‏المليشيا في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدمه.‏