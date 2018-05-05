استفاد 2672 مواطنا ومواطنة من مبادرة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تعنى بالتعريف بمبادرة العمل الحر وفئاته المستفيدة ودور الوزارة في دعمه, وذلك من خلال تنظيم أكثر من30 ورشة عمل ومنصة متنقلة امتدت أربعة أشهر في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.وبينت مدير عام إدارة شؤون المرأة بمنطقة الرياض مها المزيد, أن الحملة التعريفية خلال الشهر الأخير, تضمنت إقامة أكثر من 7 ورش عمل في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد الصناعية للجنسين وكذلك بعض الأسواق التجارية ومراكز برامج المرأة في محافظات الخرج والمجمعة ووادي الدواسر والأفلاج وعفيف لتعريف ما يقارب 396 شخصا بأبرز المزايا التي يحصل عليها المستفيد عند انضمامه لبرنامج العمل الحر مثل حصوله على الوثيقة التي ترخص له مزاولة المهن المحددة والدعم المادي عن طريق دفع اشتراك التأمينات, بالإضافة إلى توضيح طرق الاستفادة من خدمات منصات التجارة الإلكترونية.وأوضحت المزيد, أن الحملة استطاعت إصدار مجموعة من وثائق العمل الحر لرواد ورائدات الأعمال إلكترونياً في 97 مهنة ونشاط.من جهته, ثمن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي, جهود القائمين على الحملة, مؤكداً أهمية هذه المبادرة في رفع مستوى الاقتصاد السعودي ودعم توجه الشباب من الجنسين إلى سوق العمل الحر.