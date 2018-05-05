اعتذر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك المصري، معرباً في بيان عن تقديره لمشاعر أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادى الزمالك، التي هي محل احترام وتقدير.



وبيّن أنه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي المصري قبل أن يكون رئيسا شرفيا له، متمنياً لكافة الفرق المصرية والعربية بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج.