نظمت غرفة الأحساء أمس الأول (الخميس)، لقاءً استضافت خلاله رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف بن محمد العرفج، وعدد من أعضاء المجلس ونخبة من رجال الأعمال والأكاديميين بالأحساء ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالهفوف.وأكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، أنه تم معالجة أكثر من 100 عائق من بين أكثر من 124 عائقًا رفعها ممثلو القطاع الخاص للوحدة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار جهود الوحدة ودورها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالة جميع المعوقات وتذليلها لتحسين بيئة الأعمال، واستمرارية التواصل مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تحمل بشائر خير كثيرة وأن نتائجها الآن ملموسة على القطاعات الاقتصادية كافة، وأنها خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليس خطة لتجاوز مرحلة معينة.وأوضح أن وجود هذه الخطة سينتج بالضرورة بعض القرارات التي قد تكون «صعبة ومؤلمة» للقطاع الخاص، إلا أنها في واقع الأمر تحمل الكثير من الخير للاقتصاد الوطني للإقدام بقوة وكفاءة نحو المستقبل، مفيدا أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي دخلت مرحلة جديدة ومهمة، ستسهم في تحول المملكة لتصبح من بين الدول المتقدمة في الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليميًا وعالميًا.ولفت إلى قيام الوحدة كذلك بوضع استراتيجية شاملة لزيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي، يشمل ذلك المشتريات الحكومية وبعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص، حيث أن زيادة المحتوى المحلي ستسهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق المحلي، مبينًا أن العمل سيتصاعد خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا تنامي التوافق والانسجام بشكل كبير بين القطاعين العام والخاص.من جانبه، أفاد رئيس الغرفة، أن اللقاء يأتي في إطار بحث آفاق التعاون وتعزيز فرص تشاركية العمل بين القطاعين العام والخاص التي دخلت مرحلة جديدة ومهمة في بلادنا الغالية، بقيام وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، توافقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتزامنًا مع تحضيراتنا لتنظيم الدورة الخامسة من منتدى الأحساء للاستثمار بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي أرامكو السعودية في أكتوبر القادم.فيما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس خالد الصالح أن الدور الذي تقوم به الوحدة لزيادة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص، يشجع ويحفز لتقديم الدعم للمشروعات التنموية في الأحساء لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الأثر على إجمالي الناتج المحلي.بدوره أوضح أمين عام الغرفة عبدالله النشوان، أن الأحساء تعد من أكبر المحافظات السعودية مساحة، بجغرافيتها وتاريخها وآثارها وتراثها وأرضها ومواردها وعيونها ونخيلها، مما يدعو رئيس الوحدة لدراسة ملفين يحظيان بأهمية كبيرة للأحساء هما مشروع المدينة الصناعية الثانية بالأحساء ومشروع تطوير العقير السياحي بوصفها مشروعات وطنية عملاقة ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر للأحساء والوطن وكذلك تدخل ضمن أُطر تحفيز القطاع الخاص المحلي والوطني.وتم خلال اللقاء، عرض فيلم عن موارد وإمكانات وفرص الاستثمار بالأحساء، أعقبه طرح مداخلات عدة وحوارًا ونقاشًا مستفيضًا بين رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص والحضور حول مختلف القضايا والعوائق التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى دعوة لمعاليه للمشاركة في رئاسة إحدى الجلسات العلمية لمنتدى الأحساء للاستثمار في دورته القادمة قبل نهاية العام الجاري.