عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أمس الأول (الخميس)، اجتماعه الـ 82، برئاسة محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس الإدارة أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وحضور الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وأعضاء المجلس من الجانبين السعودي والبحريني ومدير عام المؤسسة.وفي بداية الجلسة، رحب رئيس المجلس، بمدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس فهد بن محمد الداود بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمؤسسة وانضمامه لفريق العمل اعتبارا من الأول من أبريل الماضي.بعدها ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, وأقر عددا منها، كما أكد المجلس أهمية العمل في مناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات بجسر الملك فهد.