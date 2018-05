نجحت مجموعة (My Way Group) العلمية التطوعية، التي أطلقها طلاب كلية الطب بجامعة الطائف، بالتعاون مع زملاء آخرين من الجامعات السعودية، في تقديم 39 دورة إلكترونية مجانية في 11 موضوعاً علمياً مختلفاً، شارك فيها 1270 طالباً، منهم 1133 طالباً من الجامعات السعودية، و135 طالباً من جامعات أخرى خارج المملكة.وناقش مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مع عضوات الفريق دانة الحارثي، وغيداء آل عمران، ورهف الطويرقي، نشاطات المجموعة، وآليات تقديم دوراتها التدريبية، ومزاولتها لأنشطتها ضمن المجموعات التطوعية بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، في حضور عميدة كلية الطب الدكتورة دلال نمنقاني، وعميدة كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة رنا زيني.وعدّ مدير جامعة الطائف ما حققته المجموعة منذ إنشائها حتى الآن إنجازاً تستحق عليه الدعم والمساندة من الجامعة، بما يسهم في استمرارها في نشاطها ويدعم استمراريته ونموه.وأوضحت العضو المؤسس في القروب الطالبة في كلية الطب بجامعة الطائف دانة الحارثي، أن مجموعة (My Way Group)، هي مجموعة علمية توعوية تطوعية أنشئت من قبل طلاب طب بمساعدة الطلبة وتوعية المجتمع، بهدف تطوير مستوى طلبة التخصصات الصحية، وتوعية المجتمع، والإسهام في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وفقاً لرؤية المملكة (٢٠٣٠).وبينت الحارثي، أن المجموعة التي تأسست في العام الماضي 2017، وتعمل تحت مظلة جامعة الطائف، تضم حالياً في عضويتها حالياً 47 عضواً من طلاب كليات الطب، منهم 45 عضواً من طلاب الجامعات السعودية، إضافة إلى طالبتين من جامعة الكويت وجامعة ابن سينا (جامعة الخرطوم سابقاً)، فيما تسعى المجموعة حالياً لضم عدد من الأطباء الاستشاريين لعضويتها، والمشاركة في تقديم دورات تدريبية متخصصة.واستعرضت مجموعة من الأعمال التي أنجزتها المجموعة منذ تأسيسها، منها عقد دورات في مبادئ الإنعاش الرئوي (BLS)، ودورة في دعم الحياة المتقدمة لدى الأطفال (PALS)، ودورة إنعاش القلب المتقدمة لدعم الحياة (ACLS) بالتعاون مع مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري بالرياض لـ40 طالباً برسوم أقل، ومساعدة الطلبة في كتابة ثلاثة بحوث علمية، وكتابة واحد 21 موضوعاً لأمراض شائعة بطريقة مبسطة وسهلة الفهم لدى الطالب.ولفتت الحارثي، إلى أن الأعمال المنجزة التعاون مع استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالمعين الآغا، لإقامة حملة (صحتك تاج الوطن)، وإنشاء خمس قنوات عبر برنامج (تيليجرام) لتلبية احتياجات الطلبة، كما أشارت إلى قبول المبادرة في مؤتمر التخصصات الصحية 2018 في الرياض.وأشارت العضو المؤسس للمجموعة، إلى أن المشاركين في الدورات التدريبية البالغ عددهم 1270 طالباً ينتمون إلى 90 جامعة وكلية ومعهد ومستشفى، ينتسبون إلى 19 دولة منها المملكة، وكانت جامعة جازان الأكثر في عدد الطلبة المستفيدين من الدورات التدريبية محلياً بعدد 124 طالباً، تلتها جامعة الطائف بـ109 طلاب من إجمالي 1133 طالباً من الجامعات السعودية، فيما كانت جامعة الكويت الأكثر في عدد الطلبة المستفيدين خارجياً بـ13 طالباً، تلتها جامعتي النيلين وعمان الطبية بـ11 طالباً من إجمالي 135 طالباً مستفيداً من خارج المملكة.وأوضحت الحارثي، أن عدد الجامعات غير السعودية التي يشارك طلابها في الدورات التدريبية لمجموعة (My Way Group) بلغ 45 جامعة، تصدرتها الجامعات السودانية بعشر جامعات، تلتها الجامعات المصرية بسبع جامعات.ونوهت إلى مشاركة طلاب من جامعات أخرى، من بينها جامعات في الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانياً، والنمسا، وإيرلندا، والصين، وأوكرانيا، إضافة إلى جامعات عربية من الكويت، واليمن، والأردن، وسورية، وعمان، ومصر، والعراق، والإمارات، وفلسطين، والسودان، والبحرين.وعن كيفية تقديم الدورات التدريبية والتسجيل فيها، أوضحت الحارثي أن الدورات تقدم إلكترونياً عن طريق برنامج (زوم)، فيما يتم التسجيل فيها من طريق رابط تسجيل الذي يرفق مع إعلان الدورة، ويتم اختيار المسجلين وفقاً لآلية القبول بالمجموعة.وعدّدت العضو المؤسس للمجموعة الأهداف التي تسعى مجموعة (My Way Group) إلى تحقيقها، وأبرزها تعزيز وترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتسهيل تبادل الخبرات المعرفية بين الطلاب، وكسْر الصعوبات العلمية للطلاب ومساعدتهم بطرق مبتكرة، وعقد شراكات مجتمعية تسهم في زيادة الثراء المعرفي لدى الطلاب، وتعزيز التوعية الصحية للمجتمع، والتميز في المبادرات التطوعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين للوصول لجميع الشرائح، والإسهام في التنمية الصحية والبشرية المستدامة، والتطوير المستمر.