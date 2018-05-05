أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن قضية الروهينغا تبقى محل اهتمام المملكة، وذلك في معرض مشاركته اليوم (السبت) في أعمال الدورة الـ45 لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، في العاصمة البنغلاديشية دكا.وقال الجبير عبر حسابه في «تويتر»: «شاركت اليوم في أعمال الدورة الـ45 لوزراء خارجية التعاون الاسلامي، وأكدت على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى».وأضاف: «ناقشنا في الاجتماع الوزاري الإسلامي في دكا موضوعات تتعلق بالسلم المستدام والتضامن والتنمية، وكان المحور الرئيس هو الإنسان في تنميته وأمنه».وتابع: «تبقى قضية الروهينغا محل اهتمام المملكة وكانت حاضرة في اجتماعاتنا لنصرة أبرياء الروهينغا ورفع المعاناة عنهم».