استقل محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس علي الحازمي، ونواب المحافظ، قطار الحرمين في رحلة من المدينة المنورة إلى محطة مكة المكرمة.كما انضم إلى الرحلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية، وعدد من قيادات ومنسوبي المحكمة الإدارية، وقيادات ومنسوبي إدارة التعليم بالمدينة المنورة، ومدير شركة الاتصالات السعودية بمنطقة المدينة، وعدد من الكفاءات الوطنية بشركة الكهرباء.وأكد مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، أن فريق العمل في قطار الحرمين فخور بهذا المشروع، وقيمته الوطنية الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والاعتزاز بإشادته بالجهود المبذولة من الكفاءات الوطنية الشابة العاملة في إدارة المشروع.وبيَّن أن تواصل مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخيرية مرحب به عبر الحساب الرسمي لمشروع قطار الحرمين على تويتر Haramainrailway@.