كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة حجم صادرات مشاريع الاستزراع السمكي التي تنتجها، حيث تجاوزت الصادرات 37 ألف طن تقدر قيمتها بنحو مليار ريال.وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن قارة آسيا تصدرت استيراد الاستزراع السمكي من المملكة بنحو 35 ألف طن، تلتها دول أوروبا ثم الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات يجسد أحد مخرجات برنامج التحول الوطني 2020، من خلال إستراتيجية الوزارة الهادفة لرفع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020.