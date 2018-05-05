مددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فترة تقديم خدمات «مركز الاتصالات الإدارية» لعملاء الهيئة لتكون 10 ساعات يومياً بدلاً من 8 ساعات.وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل التعامل والتواصل مع العملاء الداخليين والخارجيين، ورفع كفاءة وتعزيز خدمات مركز الاتصالات الإدارية بالهيئة.وأبان السلطان أن فترة تَسَلُّم وتسليم المعاملات تبدأ من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 4:30 عصراً في المبنى الرئيسي للهيئة ومبنى قطاع الدواء في مدينة الرياض خلال أيام العمل الرسمية، مشيرا إلى أنه يمكن زيارة الموقع الالكتروني للهيئة: www.sfda.gov.sa، أو الاتصال بمركز الاتصال الموّحد (19999).