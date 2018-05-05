يستعد أكثر من 16 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام، وتحفيظ القرآن الكريم، ومدارس تعليم الكبار بإدارة التعليم بمحافظة الليث، غداً (الأحد)، لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439/1438.وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي، أن إدارته أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيَّأت كافة السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات.وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات من قسمي الاختبارات بنين وبنات، إضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما تم إعداد خطة الزيارات الميدانية لأكثر من 200 مشرف تربوي ومشرفة تربوية بمكاتب التعليم في الليث، وجنوب الليث، وأضم، وربوع العين، وقسم تعليم الكبار، لمتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الأسئلة للفروق الفردية وشموليتها للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات الفنية للاختبارات، إضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.