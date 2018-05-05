أكد المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي لـ«عكاظ»، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية في وفاة العقيد بمرور جازان جابر مباركي.وأشار إلى أن القضية أحيلت للجهات الأمنية، وذلك بعد العثور على الفقيد متوفى داخل منزله بقرية المنصورية بمحافظة أحد المسارحة في جازان.ونعت إدارة مرور منطقة جازان العقيد مباركي مدير الشؤون الإدارية بالإدارة.وقالت في بيان لها: «نشاطر أهله وذويه آلامهم وأحزانهم بهذا المصاب الجلل، ونقدم لهم التعازي القلبية الحارة والمواساة الأخوية المخلصة، داعين الله أن يخلفهم في مصابهم خيراً، وأن يبدل الفقيد أهلاً خيراً من أهله وداراً خيراً من داره، كما نسأله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه».وأشار البيان إلى أنه سوف يتم تحديد موعد ومكان الدفن في وقت لاحق.