احتفل الزميل الإعلامي عبدالله ناصر الشهري ممثل وكالتي «الأسوشيتدبرس» الأمريكية و«الأنباء الألمانية» في المملكة، بحصول نجله الدكتور مصطفى وزوجته الدكتورة نجلاء مسفر الفهدان الغامدي، على شهادتي الماجستير في تخصص طب الأسنان العام المتقدم وصحة أسنان المجتمع، من جامعة رياض العلم في الرياض، ضمن احتفال الجامعة بطلابها الخريجين للعام الجامعي الحالي لدرجات البكالوريوس والماجستير والبورد السعودي، الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الخميس الماضي بمركز الملك فهد الثقافي.يشار إلى أن الدكتور مصطفى يعمل ضمن الطاقم الطبي في مستشفى ثادق التابع لوزارة الصحة بمنطقة الرياض.