تمكن رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بالرياض، من القبض على 13 وافداً من مخالفي نظامي الإقامة والعمل، لتورطهم في تنفيذ تسع جرائم سرقة لـ700 رأس من الأغنام تحت تهديد السلاح.وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (السبت): «إنه على ضوء ما ورد لمراكز الشرط من بلاغاتٍ متوالية لعددٍ من مالكي الماشية عن سرقة الأغنام من الحظائر وتعرضهم والعاملين لديهم للاعتداء وسلب أموالهم ومقتنياتهم الشخصية تحت التهديد بالسلاح، جرى تداول مقطع فيديو لإحداها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصور ومقاطع صوتية، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، من حصر الاشتباه بـ13 شخصاً، أشارت الدلائل إلى تورطهم خلف تلك الحوادث، وتم القبض عليهم تباعاً في كمائن محكمة، واتضح أنهم 10 إثيوبيين وثلاثة سودانيين، راوحت أعمارهم بين 18 - 30 عاماً، جميعهم مخالفون لنظامي الإقامة والعمل».وأضافت الشرطة: «ضبط بحوزتهم مسدسان وخمس طلقات حية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب تسع حوادث سرقة موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات في ما بينهم، وبلغ جملة ما تمت سرقته من الأغنام 700 رأس».وأكدت أنه جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.