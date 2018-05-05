أشاد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بإنجاز مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، في إصدار 10 ملايين نسخة من المصحف الشريف ليحقق لأول مرة أعلى سقف إنتاج خلال خمسة أشهر، وذلك بعد إعادة تشغيله ذاتياً من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يستهدف إنتاج 18 مليون نسخة خلال السنة التشغيلية الأولى التي تنتهي بعد سبعة أشهر.جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفيق السديري، الذي أطلع الأمير على ما حققه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من إنجازات، بحضور أمين عام المجمع محمد العوفي.وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، أن هذه الإنجازات جاءت في وقت قياسي وبسواعد وطنية، مبيناً أنها ثمرة لتوجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والاعتدال التي هي نهج القرآن الكريم، وإحدى الركائز التي تأسست عليها المملكة.من جهته، أعرب السديري عن شكره للأمير فيصل بن سلمان على دعمه اللا محدود، ومتابعته الحثيثة والمستمرة من أجل وصول المجمع لأهدافه، منوهاً في الوقت نفسه بجهوده في إعادة تشغيل المجمع وتقديم جميع التسهيلات لذلك.