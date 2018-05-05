أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للّائحة التنظيمية لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة غير الحكومية وتعميمها، حيث من المقرر أن يتم منح المراكز التي تحقق اشتراطات الترخيص الموافقات اللازمة لبدء ممارسة العمل.وتتيح هذه القواعد التنفيذية مجالًا واسعاً للراغبين في الاستثمار في مجال رعاية ذوي الإعاقة، من خلال مراكز مرخصة وملتزمة بمعايير الممارسة السليمة، وذلك تحت إشراف الوزارة.وستعمل الوزارة على متابعة التزام مراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية باشتراطات القواعد التنفيذية التي تم إصدارها، وستوقف في الوقت ذاته المراكز غير المرخصة، وتلك التي لم تلتزم بالاشتراطات وارتكبت ما يوجب الإيقاف، بالتنسيق مع الجهات المختصة.