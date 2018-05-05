أكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني، أن مليشيات ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران هددت ‏بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء ‏الحديدة، تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود، ‏وذلك بعد أن منعتها من دخول الميناء لتفريغ ‏حمولتها.‏وشدد الجبواني في تصريح له نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، على أن هذا التصرف يعد ‏فاشياً ويدل على همجية الميليشيات ومدى الإجرام الذي ‏وصلت إليه.وأِشار إلى أن ميليشيا الحوثي باتت تشكل خطراً لا ‏يقتصر على اليمن وحسب، بل على الإقليم والعالم ‏والإنسان والبيئة والممرات الدولية والتجارة ‏العالمية.وحمَّل الوزير الجبواني الميليشيا الحوثية المسؤولية ‏الكاملة على مثل هذه التصرفات، داعياً المجتمع ‏الدولي للتحرك العاجل لإيقاف الكارثة، مؤكداً ‏استعداد ميناء عدن لاستقبال السفن التي تحتجزها ‏الميليشيا وتوزيع حمولتها من الوقود على مختلف ‏أنحاء البلاد.‏