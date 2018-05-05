واس (عدن)أكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني، أن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران هددت بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء الحديدة، تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود، وذلك بعد أن منعتها من دخول الميناء لتفريغ حمولتها.
وشدد الجبواني في تصريح له نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، على أن هذا التصرف يعد فاشياً ويدل على همجية الميليشيات ومدى الإجرام الذي وصلت إليه.
وأِشار إلى أن ميليشيا الحوثي باتت تشكل خطراً لا يقتصر على اليمن وحسب، بل على الإقليم والعالم والإنسان والبيئة والممرات الدولية والتجارة العالمية.
وحمَّل الوزير الجبواني الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة على مثل هذه التصرفات، داعياً المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف الكارثة، مؤكداً استعداد ميناء عدن لاستقبال السفن التي تحتجزها الميليشيا وتوزيع حمولتها من الوقود على مختلف أنحاء البلاد.