كرّمت جمعية "فاس سايس" مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بوصفه شخصية سنة 2018 لخيمة الفكر والإبداع، وذلك خلال انطلاق فعاليات "خيمة الفكر والإبداع" أمس في مدينة فاس المغربية في دورتها السادسة برعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في موضوع "أسئلة الشعر والشعراء".وحضر حفل افتتاح الدورة الأمير سلطان بن خالد الفيصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة، وعدد من الشخصيات الحكومية ورجال الفكر والأدب من المغرب ومن عدة دول عربية.وثمَّن الأمير خالد الفيصل في كلمةً ألقاها نيابةً عنه الأمير سلطان بن خالد الفيصل، تخصيص دورة هذه السنة للشعر، مبينًا أن المملكة أحيت سوق عكاظ في ثوبه المعاصر، ومنه انطلقت أول أكاديمية للشعر في العالم.وقدّم الشكر والتقدير للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، ولجمعية "فاس سايس" على تكريمه بدرع الجمعية، متمنيًا لها التوفيق في جهودها المشهودة في خدمة الثقافة العربية.وتسلم الأمير سلطان بن خالد الفيصل درع الجمعية، ومفتاح مدينة فاس نيابة عن الأمير خالد الفيصل.وبهذه المناسبة، ألقيت عدة كلمات أشادت بالعطاءات الأدبية والفكرية للأمير خالد الفيصل، التي وصفته بالقامة الأدبية المتميزة في عطاءاته الأدبية والفكرية.ومن المقرر أن تنظم الدورة خلال فعالياتها التي تستمر ثلاثة أيام ندوات فكرية تتناول مواضيع "الشعر صورة لحضارات المجتمع"، و"الشعر أمام تحديات الواقع العربي"، و"من شعر الأزمة إلى أزمة الشعر"، إضافة إلى حلقات نقاش وقراءات شعرية.