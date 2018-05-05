نظمت إدارة الحجر الحيواني والنباتي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مساء أمس (الجمعة)، ورشة عمل بعنوان «الكشف على الخضار والفواكه المحجرية وخطر استعمال المبيدات بشكل خاطئ»، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر الفرع بالدمام.وتهدف الورشة إلى التعرف على دور وأهمية خط الدفاع الأول «الحجر الحيواني والنباتي» في الحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية التي تدخل إلى المملكة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، كما استعرضت الورشة بعض الآفات الزراعية التي تصيب المحاصيل الزراعية وكيفية مكافحتها وأهميه استخدام المكافحة المتكاملة في مكافحة الآفات، إضافة إلى الاستخدام الآمن للمبيدات وأسباب انتشار المكافحة الكيمائية وقواعد استخدام المبيدات.وفِي ختام الورشة، قدّم مدير عام الفرع المهندس طارق الملحم دروعاً وهدايا للمشاركين والداعمين للورشة، وعلى الحضور.