يؤدي غداً (الأحد) أكثر من 180 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم مكة المكرمة الحكومية والأهلية وتعليم الكبار، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي أن الادارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1439 وأكملت جميع الترتيبات الخاصة بذلك، بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح وتوفير كافة السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.وأكد حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قبل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، الذي يزيد عددهم على 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية سينطلقون إلى المدارس غداً (الأحد) لمتابعة سير الاختبارات.وحث الحارثي أولياء الأمور على مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم ودعمهم بكافة الاحتياجات ليجنوا ثمار جهدهم ويحققوا النجاح بإذن الله، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفون التربويون والمشرفات طيلة أيام الامتحانات بهدف تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة وفق الخطط التي أعدتها مكاتب التعليم.