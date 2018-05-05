أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد.‏‏ وأكدت مصادر ميدانية يمنية، أن قوات الجيش استعادت سيطرتها على عدد من المواقع المُطلة على منطقة ‏العريش، آخر مناطق مديرية موزع باتجاه منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.‏وأضافت المصادر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن معارك ‏عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني اليمني مع ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في شمال شرق مديرية موزع.‏‏وبموازاة ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بسلسلة غارات جوية، مواقع وتجمعات ‏متفرقة للميليشيا الحوثية شمال منطقتي الوزاعية والبرح.‏وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 عنصراً من الميليشيا، وتدمير ‏آليات قتالية.‏من جهة ثانية، خاضت قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية شرق مديرية ‏حيس التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية.وأشار مصدر عسكري يمني، إلى أن المعارك تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع ‏وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في مفرق جبل رأس والطريق الرابط مع مديرية العدين ‏التابعة لمحافظة إب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا ‏الحوثية.‏