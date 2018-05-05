أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (السبت)، إطلاق إجراءات التسجيل في الشركات والمؤسسات المرخص لها لتقديم الخدمات لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام، وإتاحة الفرصة لهم لاختيار الخدمة والسعر المناسب لهم.وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن ذلك سيتم على مرحلتين، وفقاً للتالي:المرحلة الأولى:وهي مرحلة اختيارية تتضمن التعريف بالبرامج وحزم الخدمات، وتبدأ من منتصف شهر رمضان المبارك القادم الموافق 30 مايو 2018، وتستمر حتى نهاية شهر شوال الموافق 13 يوليو 2018، وفيها تتاح الفرصة للراغبين للدخول للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، عبر العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa)، لاستعراض كافة برامج الخدمة المقدمة من الشركات والمؤسسات النظامية والمرخص لها، حيث سيكون بإمكانهم -ولأول مرة- الاختيار المبدئي لحزم الخدمات المناسبة لهم من بين البرامج الخاصة بكل شركة ومؤسسة حجاج داخل، وإعداد قائمة برامجهم المفضلة، مع إتاحة الفرصة لإدخال بيانات مرافقيهم، كما سُيتاح من خلال هذه الخدمة لكل من قام بتسجيل قائمة المفضلة، إمكانية التعديل عليها طيلة هذه الفترة التي ستسبق مرحلة إتمام الحجز.المرحلة الثانية:وهي مرحلة إتمام إجراءات الحجز، والتي ستنطلق في غرة شهر ذي القعدة القادم الموافق 14 يوليو 2018، وتستمر إلى اليوم السابع من شهر ذي الحجة القادم الموافق 18 أغسطس 2018، حيث ستتطلب عملية إتمام الحجز أن يقوم بالدخول مرة أخرى للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل خلال هذه الفترة المقررة، واستعراض قائمته المفضلة التي قام بإعدادها وتجهيزها، وتأكيد الحجز على البرامج المتوافرة منها.وناشدت وزارة الحج والعمرة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج، الحرص على التسجيل في حملات الحج النظامية والمُرخّص لها من قِبل الوزارة، وذلك حرصاً على حقوقهم، حيث إن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل تعد هي المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد في خدمة حجاج الداخل لهذا العام لجميع البرامج المعتمدة، كما يمثل السداد الإلكتروني في المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، حيث سيوفر لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة هذه الخدمة، وتنوه بأن دفع أي مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم في بوابة المسار الإلكتروني وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة منها.وتحث الوزارة راغبي الحج لهذا العام مراعاة هذه التعليمات والتقيد بها، والمبادرة لإتمام إجراءات حجوزاتهم منذ وقت مبكر، مع التأكيد على أنها ستمضي قدماً لتوفير المزيد من الخدمات التي من شأنها التسهيل على حجاج بيت الله الحرام من حجاج الداخل، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج على الوجه الأكمل.