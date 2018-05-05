استقبل وزير الخارجية وتنمية التجارة المالطي كارميلو ابيلا، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية وتنمية التجارة المالطية بالعاصمة فاليتا، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، وذلك خلال زيارته لجمهورية مالطا وترؤسه وفد المملكة في الدورة الثالثة للجنة السعودية المالطية المشتركة.وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إلى جانب استعراض أهم القضايا الدولية التي تهم البلدين الصديقين.حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إيطاليا فيصل القحطاني، ومدير مكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المستشار سامر الخراشي.