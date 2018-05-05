توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، نادي أحد بكأس بطولة الاتحاد السعودي بعد فوزه على النصر بنتيجة 73/79 في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض.وكان النصر الأفضل في بداية اللقاء وخاصة الربعين الأول والثاني «الفترة الأولى» بتقدمه فيهما (21-14)، (43-39)، ليعود أحد في الفترة الثانية ويتمكن من تقليص الفارق الذي تجاوز 18 نقطة، ويتخطى منافسه لينتهي الربع الثالث لمصلحته (58-52)، بفضل خبرة لاعبيه وإيقاف قوة فريق النصر ومفاتيح لعبه، ليستمر التنافس بينهما بكل قوة حتى انتهى الربع الرابع والأخير بفوز أحد بنتيجة 79-73.