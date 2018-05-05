استقبل وزير الثقافة في جمهورية طاجيكستان شمس الدين آرومبيك زاده، اليوم (السبت)، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي.وجرى خلال الاستقبال مناقشة تنظيم المملكة لفعاليات الأيام الثقافية السعودية المقامة حالياً في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.وأكد وزير الثقافة الطاجيكي عمق العلاقة التاريخية التي تربط المملكة بجمهورية طاجيكيستان، مشيراً إلى أن إقامة فعاليات الأيام الثقافية في طاجيكستان هو بداية لتوثيق التعاون الثقافي بين البلدين، مؤكداً أهمية دور المملكة في العالم الإسلامي.من جانبه، أشار المهندس المزيد إلى أن الأيام الثقافية السعودية في طاجيكستان هي فرصة لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.