حققت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، نسبة 100% في التحوّل من نظام الاتصالات الإدارية القديم إلى برنامج «راسل»، واستفادة أكثر من 59 ألف من 1011 أمر صرف خلال العام المالي المنصرم.وأوضح لـ«عكاظ» المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي، أن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الطائف قدّمت رؤية متخصصة ممثلة في أن تكون عنواناً للممارسات المهنية الاحترافية من الكوادر البشرية ذات القدرة المميزة، كي تساهم في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.وأشار إلى أن منجزات الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للعام المالي المنصرم تحققت في عدة مؤشرات، منها 12 مؤشراً للدورات التدريبية لمنسوبي الشؤون الإدارية والمالية بنسبة 80%، و9 مؤشرات لتهيئة واستقطاب الكوادر وتأهيلها بنسبة 90%، ونسبة رضا العاملين عن بيئة العمل 90%.ولفت النفيعي إلى إصدار 1011 أمر صرف لـ59697 مستفيد، وإبرام 285 عقداً للمباني المستأجرة، وطرح 49 منافسة عامة، وتلبية احتياج الإدارة بالشراء المباشر بواقع 66 أمر شراء، ورفع المستخلصات المالية بنسبة إنجاز 96%، وتوزيع المقررات الدراسية لـ238655 طالبا، وتوزيع الأثاث المدرسي لـ432 مدرسة، والوسائل التعليمية لـ517 مدرسة، أما نقل المدارس والإدارات فقد تم نقل 55 مبنى، وسحب أصناف الرجيع من 227 مبنى، ونقل العهد بشتى أنواعها والبالغ عددها 700، ومباشرة السرقات البالغ عددها 51 سرقة وحصر المفقودات، في حين تم إنهاء إجراءات إخلاء طرف لـ4700 مستفيد، وتأمين المركبات والسائقين للزيارات الميدانية داخل وخارج المحافظة لـ638 زيارة ميدانية، ومتابعة 96 بلاغاً وارد للأمن الإداري، وصيانة المركبات المتعطّلة لـ109 سيارات بنسبة إنجاز 90%، وتأسيس ونقل الهواتف وإضافة الخدمات المطلوبة بنسبة إنجاز 80%، والإشتراك في تغطية 58 فعالية ومناسبة.