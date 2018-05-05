أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في تعليم المنطقة الشرقية 10 نصائح للطلاب والطالبات للتخلص من القلق والتوتر خلال أيام الامتحانات.وجاءت نصائح «تعليم الشرقية» كالتالي:- الحرص في اليوم الذي يسبق الامتحان على أخذ قسط كافٍ من النوم، ما قد يريح الجسم ويمنح التركيز والهدوء.- التوكل دائما على الله والتوجه للامتحان في وقت أبكر.- تناول وجبة الإفطار الصحية كل يوم.- الابتعاد عن شرب المنبهات والكافيين.- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في تخفيف التوتر والخوف من الامتحان.- قبل فترة الامتحان، مراجعة رؤس الأقلام من الامتحان فقط، وتذكر أهم النقاط والعناوين دون الحاجة للإرباك بمراجعة المادة كلها.- عند تسلم ورقة الامتحان، البدء بالبسملة وقراءة دعاء تسهيل الأمور.- عند بدء الامتحان، وضع ساعة لتقسيم وقت الإجابة على كل الأسئلة.- خلال الامتحان، عدم محاولة البحث عن الإجابات فذلك يشتت الطالب أكثر مما يفيده، فلو سمعت إجابة قد لا تكون إجابة السؤال الذي تبحث عنه.- الإجابة عن الأسهل.. فالأصعب، فهذا يجعل الطالب يضمن علامات كافية في البداية، ويمنحه ثقة أكبر لإكمال الامتحان بشكل جيد.من جهته، وجه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، رسالته للطلاب والطالبات بقوله: «أبنائي الطلاب، بناتي الطالبات، وأنتم تؤدون الاختبارات، أدعو المولى عز وجل أن يجعل التوفيق والنجاح حليفكم، والصواب والسداد رفيقكم، فأنتم الجيل الواعد، وبتميزكم تنفعون أنفسكم، ويرتقي الوطن».