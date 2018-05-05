نجح الفريق الطبي الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مبادرة «نلبي النداء»، خلال يومي 2 و3 مايو الجاري، في إجراء 27 عملية والكشف على 50 حالة في مستشفيي هيئة مأرب وكرى.وفي اليوم الأول، أجرى الفريق الطبي 13 عملية جراحية لحالات (تلف في أنسجة الساق اليسرى مع انكشاف مفصل الكاحل، وتشوه خلقي بالأنف، وندبة وانكماش جلدي في زاوية الفم، وفقدان جزء من الأذن اليسرى، و3 عمليات للغضاريف الأنفية واللحميات، وعمليتين لكسور في المرفق، وطلق ناري في الوجه وآخر في العمود الفقري)، تمت جميعها في مستشفى هيئة مأرب، إضافة إلى إصابة في عصب اليد بطلق ناري تمت بمستشفى كرى.وفي اليوم الثاني، تم إجراء 14 عملية لحالات (تشوه في سقف الحلق، وانكماش جلدي في الفم، وطلق ناري باليد، وتشوه في الأذن اليسرى، وتشوه في كوع اليد، وكسر في الفك، وآخر تهشم عظم الفك، وإصابة في عصب اليد، وثلاث إصابات بطلق ناري في الفخذ والوجه والعضد)، جميعها في مستشفى هيئة مأرب، وعمليتي (انحراف في الحاجز الأنفي) في مستشفى كرى.وفي تصريح لمدير مستشفى كرى بمأرب الدكتور لؤي محمد سليمان، أوضح أن الخدمات الطبية التي تقدم الآن بعد دعم مركز الملك سلمان للإغاثة أفضل مما كانت عليه عندما كانت البلاد في السلم.وأضاف: عملت في القطاع الصحي في مأرب منذ عام 89، وأجد الخدمات الصحية التي تقدم اليوم أفضل مما كانت عليه منذ ذلك التاريخ، لقد كان أهل مأرب ينتقلون لطلب العلاج في المحافظات الأخرى، والآن أصبحت مستشفيات مأرب تستقبل المرضى من جميع مناطق اليمن، وذلك بفضل الله ثم دعم مركز الملك سلمان للإغاثة.