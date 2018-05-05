رفع الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، ومنسوبوها، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ثقتهما في الدارة لتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسختيه الأولى والثانية، اللتين تكللتا بالنجاح بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين ورعايته والتوجيه والإشراف والاهتمام والمتابعة من الأمير محمد بن سلمان.وقدم أمين عام الدارة ومنسوبوها شكرهم وتقديرهم لجميع المشاركين والجهات ذات العلاقة والمتسابقين والزوار والإعلاميين على إسهامهم وتعاونهم، راجين لنادي الإبل التوفيق والنجاح في أعماله ومهماته.