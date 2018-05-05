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صور

صور

صور

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي بايك أون جيو، وناقش معه فرص الاستثمار الواعدة في المملكة في مجالات صناعة السيارات، والتعدين، وكافة مجالات الطاقة.كما اجتمع الفالح بوزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية كيم هيون مي، حيث ناقش معها فرص زيادة التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية في استثمار الشركات الكورية في إنشاء البنى التحتية واللوجستية، وتشغيل المطارات السعودية من ضمن برنامج التخصيص، أحد أهداف رؤية السعودية 2030.إضافة إلى ذلك، زار الوزير الفالح مصنع هيونداي للسيارات، وناقش مع قياديي الشركة فرص الاستثمار في مجال صناعة السيارات بالمملكة، وتوطين التقنية ونقل الخبرات ضمن رؤية السعودية 2030.وقال الفالح: «في لقاء ضم نخبة من المسؤولين الكوريين ورجال الأعمال، تحدثت عن رؤية السعودية 2030 وما تقدمه من فرص استثمارية سانحة للشركات الكورية، وأشرت إلى العديد من المشاريع التي بدأ العمل عليها من خلال الرؤية السعودية-الكورية المشتركة 2030».