التقى الملحق الثقافي في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، ومدير عام الملحقيات بالوزارة الدكتور أحمد الفريح، مع وفد من الخطوط السعودية ممثلاً بالمدير العام التنفيذي للشؤون الحكومية محمد غنام الكعيد، ومدير مكتب الخطوط السعودية في بريطانيا وإيرلندا هشام الدخيل، ومجموعة من الطلاب المبتعثين.واستمع الوفد لملاحظات الطلبة المبتعثين في بريطانيا حول اَلية التذاكر، وقد أبدى وفد الخطوط السعودية تفهمه لهذه الملاحظات.يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الملحقية لمعالجة أي عقبات تعترض المبتعثين والمبتعثات.