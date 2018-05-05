توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.